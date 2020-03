Mais, au fait, pourquoi Mr Bean apparaît dans un faisceau de lumière dans le générique ?

Mr Bean est arrivé chez nous en 1996 sur France 3 pour ses 14 épisodes (oui seulement 14). Outre la personalité étrange du monsieur, le générique était assez mystique.

En quelques mimiques, Mr Bean avait conquis les spectateurs du monde entier pendant seulement 14 épisodes entre 1990 et 1995. Devant le succès de la série comique, un film est sorti en 1997 sobrement appelé Bean. C’est même Dany Boon qui doublait le personnage à la place de Guy Chapelier.

Même si le film a été un succès, il n’y a pas eu de suite avant 2007 et Les Vacances de Mr Bean. Même 10 ans après, le personnage était tout aussi populaire.

Si on se demandait tous comment un personnage pouvait être aussi étrange et fascinant, des théories circulaient sur l’origine du bonhomme. Ange ou extraterrestre ? La question se posait car le générique nous mettait le doute. On y voit Mr Bean tombait depuis une certaine hauteur au centre d’un faisceau lumineux avec une musique façon chorale. Tombé du ciel ? Rendu par les aliens ?

Plusieurs discussions ont été lancées et maintenant que les réseaux sociaux sont des mines d’informations et un terrain de recherche immense, il faut répondre à cette question.

En parcourant des discussions, beaucoup nous dirigent vers un épisode de la série animée, le dernier de la première version. En effet, une série animée est arrivée en 2002 pour 48 épisodes sur ITV et CITV. Un retour de la série a été entrepris en 2015 pour 52 nouveaux épisodes toujours sur CITV. Enfin, en 2019, 26 épisodes ont été produits sur la même chaîne.

Si le générique de la série animée met la puce à l’oreille également, c’est qu’il détourne un peu le vrai générique en mettant un faisceau de lumière, l’ourson en peluche culte de Mr Bean qui tombe comme son propriétaire dans la série mère… et Bean qui tient en fait un lampe torche. Mais ce ne sera que dans l’épisode Double Trouble qu’un indice est dévoilé.

Dans cet épisode, Mr Bean rencontre un double qui se révèle être… un alien. Cette race venue d’ailleurs ressemble trait pour trait à Bean.

En pénétrant dans la soucoupe vers la fin de l’épisode, un de ses semblables voit notre Bean un peu perdu sans sa bien aimée qui est restée au sol. Il décide alors de le débarquer. Et c’est dans un faisceau de lumière quasi identique à celui du générique de la série live, en tombant de la même manière, que Bean revient sur Terre.

Simple clin d’oeil ou explication canon ? Tout est possible. Mr Bean restera un personnage troublant dans ses attitudes, immature. Alors est-ce un alien tout jeune qui découvre le monde ? Est-ce un homme rendu à la Terre par Dieu qui n’en voulait plus ? Est-ce un simplet ? Le doute est permis.

Quel est votre idée sur le sujet ?