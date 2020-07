LOST : Damon Lindelof avait un plan sur 3 saisons, ABC en voulait 10

A peine avons-nous fêté les 10 ans de la fin de LOST que Collider nous en apprend une bien bonne sur la série.



En mai 2020, nous replongions dans LOST avec le documentaire Destination LOST et nous étions toujours un peu sonné par cette fin. Génie ou escroquerie, le débat fait encore rage mais la fin de LOST est surtout significatif d’un plus grand débat : l’artistique face à l’économie, comment la série peut survivre ?

C’est pour une interview chez Collider que Damon Lindelof, grand pape de la série TV avec Lost, Watchmen et The Leftovers, a révélé qu’à l’origine, il avait un tout autre plan pour LOST en 2004.

Avec son compère Carlton Cuse, ils avaient un contrat de 2 ans et envisageaient de renouveler pour une seule saison. Leur plan était de faire durer la série sur 3 saisons seulement.

Mais , network oblige, il faut produire plus de 20 épisodes par saison et que ABC n’avait pas donné son accord, la série s’est donc étirée. Dès le début de la saison 3, ne sachant pas quelle vitesse de croisière adopter, Lindelof et Cuse ont proposé cet arc dans les cages avec Sawyer et Kate. ABC avait décidé de couper la saison en deux avec 6 épisodes en octobre, novembre et tout le reste en février. Lindelof précise qu’ils avaient déjà beaucoup fait pour rajouter des personnages et étoffer plus que de raison les flashbacks de certains. Ils étaient arrivés au bout de leur première phase. Les flashbacks devaient s’arrêter rapidement !

Dès lors, comprenant qu’ils écrivaient un peu dans le vide, Lindelof et Cuse sont allés au siège de ABC. Compréhensive, la chaîne a dit : d’accord, optons pour 10 saisons !

10 saisons… C’est assez impensable à une époque où on regarde des séries événements, des saisons de 13 épisodes, qu’une chaîne souhaite 10 saisons. ABC négocie même 9 saisons pour soulager le duo de scénaristes producteurs.

Il n’en est rien. Ce sera 6 saisons avec même les deux prochaines saisons ( 48 épisodes soit 2×24 épisodes) découpés sur trois ans (3×16). A partir de là, Lindelof et Cuse se sont tenus à leur plan.

A quoi aurait-pu ressembler LOST sur trois saisons ? On ne saura jamais. Le reste fait partie de l’histoire des séries et de l’éternel débat : Lost a t-elle duré trop longtemps ?