Les séries de cet été qu’il faut rattraper (I May Destroy You, A Suitable Boy…)

Et voici notre podcast Serial Causeurs qui revient pour la saison 7. Au programme ? Des séries, des séries, des séries !

Stéphane, Aki, Tom et Maxime sont là pour vous accueillir en cette rentrée sérielle mais retour sur l’été avec des pépites, des naseries et le reste.

1:47 Retrograde, Staged, Love in the Time of Corona

9:10 Happy Endings et Parks and Rec

11:30 Teenage Bounty Hunters (Netflix)

14:45 Little Voice (Apple TV+)

18:55 Fin pour Agents of SHIELD

24:05 I May Destroy You

30:20 Baby-sitters Club (Netflix)

33:25 I Hate Suzy

38:10 Fin pour Dark (Netflix)

39:05 Cursed (Netflix)

39:10 Perry Mason

40:20 Brave New World

40:50 Doom Patrol saison 2

41:50 Stargirl

42:25 A Suitable Boy

43:05 Search Party saison 3

43:10 Lovecraft Country (OCS)

Serial Causeurs est disponible sur toutes les plateformes de podcasts.

Les causeurs sur Twitter:

Tom @tomwitwicky

Stéphane @SeriesEater

Aki @piperaki_

Marina @TVshows_Freak

Laetitia @loun_r

Thomas @_ThomasTH

Alexis @alexisanovas

Maxime @SergeLamaDelRey

Retrouvez Serial Causeurs sur :

Podcloud : http://serialcauseurs.lepodcast.fr/

Itunes: https://itunes.apple.com/fr/podcast/serial-causeurs-100-causerie-s%C3%A9ries/id934214519?mt=2

Spotify: https://open.spotify.com/show/6pYPTgMmJQzEY4dYOg0Jhu

Deezer : https://www.deezer.com/en/show/55231

Facebook : https://www.facebook.com/serialcauseurs/

Twitter : https://twitter.com/serialcauseurs

Youtube: https://www.youtube.com/channel/smallthingsfr

et sur https://smallthings.fr