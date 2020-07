Le programme estival sur Smallthings / Serial Causeurs

Entre la chaîne YouTube Smallthings et le podcast Serial Causeurs, votre été sera toujours sous le signe des séries.



L’été est synonyme de pauses pour tout le monde mais on le sait, on continue nos habitudes de divertissements.



Voici donc le programme qu’on vous a concocté entre replay de nos lives qui n’était pas encore disponibles en audio, le retour du format 10 Questions à et notre podcast sur le Tournoi des Couples qu’on organise sur Twitter !





10 JUILLET : Univers Partagé dans les séries (replay de notre Happy Hour Séries 4 d’avril 2017)

DC croise Flash, Arrow et Supergirl, Chicago se partage entre Fire, PD et Med, Law and Order a un empire, Magnum peut croiser MacGyver, comment les univers partagés fonctionnent-ils dans les séries d’aujourd’hui?

Version YouTube – Version Podcast

17 JUILLET : Où sont les sitcoms ? (replay de notre Happy Hour Séries 4 d’avril 2017)

Après Friends, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, que restent-ils des séries qui font rire devant un public? Le genre est-il encore intéressant? Les dramédies ou comédies sans public sont-elles l’avenir de ce genre?

Version YouTube – Version Podcast

18 JUILLET : 10 QUESTIONS à Fred (MyScreens)

Les 10 Questions du Causeur pour Fred.

Podcast

24 JUILLET : Où sont les formula shows ? (replay de notre Happy Hour Séries 4 d’avril 2017)

Souvent séries de networks, les formula shows, ces séries aux intrigues par épisodes bouclées se font rare dans les tops de chacun. Pourquoi? Quelles sont les meilleurs formula shows? Ont-ils évolué?

Version YouTube – Version Podcast

29 JUILLET : 10 QUESTIONS à Regelegorila (Sa chaîne YouTube)

Les 10 Questions du Causeur pour le youtubeur pop culture Regelegorila

Podcast

31 JUILLET : Que retenir des années 90 ? (replay de notre Happy Hour Séries 4 d’avril 2017)

Les formula shows, les sitcoms un peu désuètes, les networks reines du monde, que retient-on des années 90 ?

Version YouTube – Version Podcast

5 AOUT : 10 QUESTIONS à Iris (Sa page Iris Dessine)

Les 10 Questions du Causeur pour l’illustratrice et causeuse Iris.

Podcast

7 AOUT : Série culte / série cuite ? (replay de notre Happy Hour Séries 4 d’avril 2017)

Grey’s Anatomy et Supernatural sont parmi les séries les plus longues encore en diffusion. Le culte survit-il malgré l’âge ?

Version YouTube – Version Podcast

14 AOUT : les couples et les méchants (replay de notre Happy Hour Séries 5 de mars 2018)

Qui sont les méchants mémorables? Les seconds rôles sont-ils plus intéressants que les héros ? Et un bon couple de séries, qu’est-ce-que c’est ? On parle shipper, méchant qu’on adore et persos secondaires dans ce débat riche !

Version YouTube – Version Podcast

19 AOUT : 10 QUESTIONS à Stéphane

Les 10 Questions du Causeur pour l’un des tauliers de Serial Causeurs

Podcast

21 AOUT : les héros (replay de notre Happy Hour Séries 5 de mars 2018)

Qui sont les héros de séries télévisées d’aujourd’hui ? Rick, Tyrion, Meredith vont-ils rester dans les mémoires? on parle héros, père et mère de famille également dans ce débat !

Version YouTube – Version Podcast

28 AOUT : Influenceur / influencé (replay de notre Happy Hour Séries 5 de mars 2018)

Quel fan êtes-vous avec les séries? Avez-vous déjà écrit à des acteurs ? Comment interagissez-vous avec les séries? Une série doit-elle écouter les fans ?

Version YouTube – Version Podcast