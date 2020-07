Le Forum des Images a réouvert : programme des festivités

Réouverture des salles du Forum des images : présentation de saison 2020-2021 et pellicules déconfinées !

Communiqué

Dans la dynamique hexagonale de soutien à l’industrie cinématographique et le plaisir de retrouver les films sur grand écran, le Forum des images rouvre ses salles à partir du 9 juillet prochain.

C’est en croisant deux visions, immédiate et à moyen terme, que s’incarne son impatience à accueillir de nouveau le public et à l’embarquer dans son élan : « déconfiner » quelque 35 films de sa collection, pour un programme original exclusivement en 35mm, jusqu’au 26 juillet, et dévoiler, jeudi 9 juillet, les grands rendez-vous de la saison 2020-2021.

À partir du 2 septembre, la saison 2020-2021, qui portera ici ou là les traces de la précédente restée inachevée, manifestera également le désir de surprendre le public et d’imaginer avec les artistes de tous horizons, d’autres formes de dialogue entre l’art et la culture, après ce temps suspendu.

Le Forum des images a choisi de faire le retour tangible et symbolique à la vie, celle de ses salles, en programmant 35 « joyaux » de sa collection de films ayant Paris pour sujet ou décor. C’est dans le format roi du 35mm que l’institution a choisi de les projeter.

Composé de 31 longs métrages et d’une poignée de courts métrages, ce programme de réouverture offre l’un des chemins possibles pour retrouver, après ces mois façonnés par le virtuel, le plaisir sensuel de la pellicule sur grand écran.

Il y a les grands classiques (Playtime, Les Demoiselles de Rochefort, Le Samouraï, Buffet froid, De battre mon cœur s’est arrêté) et puis les raretés sur grand écran, qui plus est en 35 mm, comme autant d’astres dans la nuit : Brigitte et Brigitte de Luc Moullet, Les Autres d’Hugo Santiago, Nuit et Jour de Chantal Akerman, Duelle de Jacques Rivette, Les Idoles de Marc’O, Les Passagers de Jean Claude Guiguet, Assassin(s) de Mathieu Kassovitz…

INFOS PRATIQUES : Pour la sécurité de toutes et tous, le Forum des images met en œuvre l’ensemble des consignes sanitaires en vigueur dans tous les cinémas.

Informations : www.forumdesimages.fr – Tél. +33 (0)1 44 76 63 00

Les horaires d’ouverture du Forum des images : du mardi au dimanche de 18h à 21h, à l’exception des 14 et 21 juillet, de 17h30 à 21h

L’achat des billets en ligne est vivement recommandé

Tarifs : 6,50 € tarif plein ; 5,50 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + 60 ans,

personnes à mobilité réduite) ; 4 € avec la carte Forum Liberté (et pour les accompagnants de la carte