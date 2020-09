Freaky : un Freaky Friday version Blumhouse

Après Happy Birthdead et sa suite, Blumhouse se permet encore de détourner le genre avec Freaky, un Freaky Friday sauce thriller horrifique.



Connu sous le titre de travail rigolo Freaky Friday The 13th, ce projet nous la joue échange de corps entre une ado et un tueur en série.



C’est Vince Vaughn qui joue le tueur et Kathryn Newton (Big Little LIes, The Society) qui joue l’ado. Christopher Landon shoote le tout.



La bande-annonce dévoile bien trop de choses mais le concept semble assez fun et fonctionne malgré quelques scènes déjà bien téléphonées. L’humour semble basique, on s’attend à un genre revitalisé comme a pu le faire Happy Birthdead avec un concept de time-loop sur fond de slasher.

https://www.youtube.com/watch?v=CZzjzGcTcAg







Freaky sort le 13 novembre aux USA et le 23 décembre chez nous.