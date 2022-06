Evil, saison 3 épisode 2 : The Demon of Memes

Evil nous propose cette semaine un tour du côté des creepypastas du web et de WC hantée.



David s’ennuie durant cette première semaine en temps que prêtre. Il est contacté par Le Vatican pour mener une mission obscure. Kristen enquête sur une légende internet qui a poussé un jeune à se suicider…



On le sait, on l’a déjà dit, quand Evil s’attaque aux technologies, cela sonne à la fois un peu désuet et dérangeant. C’est encore le cas ici avec une creepypasta, une histoire montée de toutes pièces qui prend de l’ampleur sur le web. Le meme pioche du côté du Slenderman et c’est plutôt effrayant durant les 15 premières minutes. On mélange à ça, Street View, le pendant fictif de Google view et ça nous donne une histoire assez effrayante, qui perd néanmoins un peu d’ampleur dans sa conclusion.

Oui, pour une fois, une affaire a une conclusion et elle est assez simple finalement. Ce qu’on retient surtout c’est la façon de montrer les écrans dans la série. On sent une animation par ordinateur assez factice. C’est assez curieux de voir ce genre de création numérique dans une forme assez « amateur ».



Dans l’épisode précédent, Andy avait jeté une tête réduite trouvée sous son lit dans les toilettes. Cette fois-ci, les toilettes semblent possédées. Au programme, bruits et sang qui déborde ! C’est simple, un peu décalé et offre même une scène de fin assez drôle.



On retrouve enfin Leland qui poursuit sa quête de trollage du monde. Littéralement. il a monté une société qui complote, trolle et propage les idées négatives. Brillant.





Cet épisode n’est pas le plus solide mais l’ambiance générale donne un cachet qu’on ne peut pas détester. Tout le monde a sa petite scène, son rôle, son utilité, on n’oublie pas les petites histoires en cours. Bref, Evil est toujours et encore une série qui a de la gueule.

Prochain épisode, The Demon Of Sex !