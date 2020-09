DUNE : Découvrez les toutes premières images

Après un film signé David Lynch en 1984 et en mini-série en 2000, le roman Dune écrit par Frank Herbert se voit réadapté par Denis Villeneuve.

Denis Villeneuve semble rester dans la science-fiction après Premier Contact et Blade Runner 2049.

DUNE raconte l’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

Le film réunit Timothée Chalamet (Call Me By Your Name), Rebecca Ferguson (Rogue Nation), Oscar Isaac (Star Wars 7, 8 et 9), Josh Brolin (Thanos), Zendaya (Euphoria), ou encore Jason Momoa (Aquaman) et Javier Bardem (No Country for Old Men).

Le film est prévu pour décembre 2020 pour le moment.