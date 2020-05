Détails du DVD X-Philes, Ils Voulaient Croire, premier documentaire Smallthings

Après plusieurs années de travail, le documentaire X-Philes, ils voulaient croire a enfin été montré au public en février 2016, pile pour le retour de la série avec sa saison 10 de X-Files.

Après deux saisons de revival, le documentaire a été mis à jour et a offert plus d’une heure d’images en plus pour sa version DVD disponible depuis le début 2020.

Le DVD a été pressé à 30 exemplaires dont une partie a été envoyée aux participants à l’opération de financement participatif lancée en 2014.

Le DVD se présente en trois pages recto verso. Le visuel a été fait par Rudy Poupaux, fan de la série et designer.

Il y a eu discussion autour du choix des visuels sur le tiroir et le dossier. Devait-on mettre un X à la place de la main, une main à la place du X ? La face arrière résume le projet.

Le DVD s’ouvre sur la face extérieure restée cachée à savoir un beau X rouge puis sur la note du réalisation.

L’intérieur présente, au milieu, le chapitrage et à droite, le DVD représentant la main verte sur fond blanc (bleue pour la version web, verte pour la version définitive). Les couleurs ont été choisies pour coller avec l’ambiance générale de la série côté promotion. Le X vert a souvent été présenté lors des premières saisons et sur les visuels de l’époque. Le bleu est plus proche du revival et de ses teintes de couleur.

Le menu comporte trois parties. La lecture, le chapitrage et… un bonus caché. il faut cliquer sur le dossier sorti du tiroir. Il mènera vers une grosse demi-heure de Scully Marathon 2008 ! Un DVD devait sortir de l’événement mais faute de motivation, le projet est tombé à l’eau. Il reste donc ce petit montage brut pour ressentir l’ambiance de l’époque.