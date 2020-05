Destination LOST : un documentaire sur LOST et sa fin

Après X-Philes qui revenait sur le phénomène X-Files en France, Smallthings est fier de présenter Destination LOST, sa nouvelle production qui revient sur la série de Damon Lindelof et Carlton Cuse.

Septembre 2004, ABC diffuse la première partie du pilote de LOST sans vraiment savoir où cette super production de 14 millions de dollars va aller. Succès un peu surprise, LOST va être, avec Desperate Housewives, les hits de cette rentrée et de cette saison avec des audiences hautes.

Série high concept, LOST racontera le quotidien de survivants du vol 815 sur une île étrange pendant 6 saisons. Déjà au cours dela saison 2, la série connaitra des hauts et des bas. Le public suivait toujours assidument mais les mystères s’épaississaient et la patience avait des limites. En saison 3, Lindelof et Cuse ont un rendez-vous avec ABC pour se tenir à une date de fin et enfin raconter l’essentiel.

La saison 3 se termine par une des fins de saisons les plus fortes du monde des séries.

WE HAVE TO GO BACK !

Les saisons 4, 5 et 6 seront donc celles voulues par le duo créatif et méneront vers la fin, en mai 2010. C’est une fin discutée qui sera au coeur d’un des grands débats sériephiles de ces dernières années.

Mal comprise, mal aimée, mal faite, cette fin semble être au coeur d’un plus gros problème, celui d’une série qui proposait un nouveau contrat à son public à chaque saison.

Pour y voir plus clair, on doit y retourner.

DESTINATION LOST est un documentaire qui revient sur l’évolution créative de la série à travers des témoignages de fans.

Merci à toutes les personnes qui ont accepté d’apparaitre dans cette vidéo, Nico Prat (Rockyrama), Leah Marciano, Sarah Hatchuel, James et Faye (Geek en série), BigM, The Normies, Julien, Alexandre, Nicolas, Franz et Emilie.

C’est très spoiler, attention donc. Bon visionnage !

Sommaire :

0:00 On doit y retourner

6:06 Premier contact avec la série

10:12 Pilote

13:45 Les raisons du succès

19:14 La trappe

22:09 Spoilers

23:08 Fans, forums et théories

35:34 Saison 3: public déjà perdu ?

39:39 Fin programmée

43:59 We Have To Go Back

50:02 Personnages et épisodes marquants

1:00:08 Exposé

1:01:59 Fan service

1:03:07 Public encore plus perdu ?

1:08:21 La clé Dharma

1:10:52 Questions sans réponses

1:14:53 Saison 6 et flash sideways

1:19:49 The End

1:41:15 Héritage et influence

1:48:44 Grande série ?

1:51:01 Y retourner

Réalisé par Thomas WACHNICKi

Avec la voix de Gianni Rossi

Durée : 2h02