De Classe Mannequin à H, retour sur les sitcoms françaises dans la nouvelle vidéo #VHS

Sort indécis pour The Crazy Ones alors que sa première saison s’est terminée par des audiences les plus basses du show. La série de David E. Kelley avait pourtant beaucoup de qualités. David E. Kelley, c’est quand même 80% des séries judiciaires les plus importantes des années 90/2000 avec entre autres La Loi de Los Angeles, The Practice, Ally McBeal, Boston Legal mais Lire +…