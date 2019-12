Serial Causeurs vous fait gagner les deux livres Découvrir New-York et Londres en séries !

C’est Noël, Smallthings et Serial Causeurs vous font gagner deux exemplaires des livres Découvrir New-York en séries et Découvrir Londres en séries de Marion Miclet.

Les séries ne sont aps que des personnages et des histoires, ce sont aussi des décors et des villes qui int un impact fort sur le public. On a tous en tête une rue, un bar, un monument qu’une série a réussi à mettre en avant.

Si vous aimez les voyages et les séries, voici deux livres rien que pour vous.

Découvrir New-York en séries et Découvrir Londres en séries de Marion Miclet sont deux guides très complets sur les lieux de tournage de séries comme Doctor Who, Fleabag, Friends ou Sex and The City.

A travers des thématiques, des photos et des analyses, Marion Miclet nous emmène avec elles dans les rues de Londres ou de New-York.

Si vous voulez en savoir plus sur l’impact des décors dans les séries, direction notre interview faite lors du Comic Con de Paris avec Marion Miclet qui nous dit tout sur les livres et sur les séries qu’elle aime.

On vous fait gagner les deux livres. Pour ça, rien de plus simple, partagez sur Facebook et Twitter ce post avec le hashtag de votre choix #TeamNY ou #TeamLondres. Les 2 gagnants tirés au sort recevront un livre Découvrir New-York en séries ou Découvrir Londres en séries.

Vous avez jusqu’au 22 décembre 12h.

Bonne chance !

Pour tout savoir sur les livres, l’auteure, l’application, direction le site officiel.