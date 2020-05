Community : le cast se réunira pour une lecture virtuelle. Et Donald Glover sera là.

Six seasons and a… zoom meeting. Le cast de Community se réunira le 18 mai pour une bonne cause.



Longtemps attendu pour rendre l’adage Six Seasons and A Movie vrai, le film Community ne sera peut-être qu’une lecture virtuelle de script. On ne sait pas ce qui se passera après mais profitons de cette occasion.



La série est arrivée sur Netflix après un passage timide sur Prime Video. Devant le succès et puisque les réunions sont à la mode (Parks and Rec, Chuck, Le Prince de Bel-Air, All Rise pour un épisode officiel), ce sera tout le cast de Community qui sera là.

Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Jim Rash, Ken Jeong et Donald Glover seront accompagnés par Dan Harmon, le créateur de la série et de Rick and Morty. Ils liront le script de l’épisode 5×04 Cooperative Polygraphy qui met en scène (ATTENTION SPOILER…………………………………………………………) l’enterrement de Pierce (Chevy Chase, qui avait quitté la série en mauvais termes) (FIN DU SPOILER……………). L’épisode était un épisode limité en décors.

Donald Glover formait un duo très apprécié avec Danny Pudi. Troy et Abed ont été vus pour la dernière fois dans l’épisode 5×05.

Prenez date, ce sera vendredi 18 mai à 23 heures sur la page YouTube de Community. Les bénéfices iront aux organisations qui aident à combattre le COVID-19.

La lecture sera suivie par un Q&A. Vous pouvez déjà poser vos questions avec le hashtage #AskCommunity et tagger @CommunityTV