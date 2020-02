Spiral : un nouveau Saw ?

Quoi ? Un Nouveau Saw ? On en avait pas terminé en 2010 ? Oui et même réaction en 2017 avec le vrai faux reboot appelé Jigsaw. Spiral se veut une relecture bien loin du torture porn.

8 films, 980 millions de dollars plus tard, la franchise entreprise par Leigh Whannell et James Wan en 2004 a connu une première conclusion en 2010. Son heure de gloire se situe entre Saw 2 et 4 avec des films réalisés par Darren Lynn Bousman. Il revient avec une nouvelle idée : recommander le jeu de chat et de souris morbide dans un ton un peu moins horripilant.

Chris Rock et Samuel L Jackson enquêtent façon Seven sur une série de meurtres. C’est d’ailleurs Rock qui a inspiré l’histoire.

Travaillant dans l’ombre d’une légende locale de la police (Samuel L. Jackson), le lieutenant Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son nouveau partenaire (Max Minghella) enquêtent sur une série de meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d’un tueur en série qui sévissait jadis dans la ville. Pris au piège sans le savoir, Zeke se retrouve au centre d’un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles.

Spiral : l’héritage de Saw sort le 13 mai 2020.