Richard au pays des Livres Magiques (1994) : le conte est bon… et rapide

1994, Macaulay Culkin est à la fin de sa courte carrière. Après Maman, j’ai raté l’avion 1 et 2 en 1991 et 1992, le jeune acteur tente de casser son image dans le Bon Fils. Flop mais pas pire que tous ces autres films dont ce Richard au Pays des Livres Magiques (The pagemaster).

Adapté d’… aucun livre, The pagemaster est un conte pour enfants avec une intro et une conclusion en live alors que tout le coeur du film est un dessin animé.

Richard se retrouve en compagnie de trois livres qui parlent et représentant trois genres, Horreur, Aventure et Fantaisie.

Les parties live sont réalisées par Joe Johnston qui nous proposera Jumanji un an après et qui avait fait rêver avec The Rocketeer en 91 et Chéri, j’ai rétréci les gosses en 1989.

Bon. Ce film ne dure qu’une petite heure et quinze minutes. L’histoire va à cent à l’heure, le script ne s’embarrasse pas de trouver une quelconque logique dans le déroulé des événements, tout s’enchaîne sans vrai fil conducteur. Les blagues et gags aussi ne volent pas très haut. On est clairement dans un film destiné aux plus jeunes avec des péripéties visuelles plus que psychologiques.

Le teaser de l’époque nous montre une scène qui n’existe pas dans le film à savoir Richard qui reçoit une épée.