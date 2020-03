Ces héros qui ratent leur vie pour que tu réussisses la tienne en libraire et en podcast !

Posted on

Legends of Tomorrow, la série spin-off d’Arrow et The Flash qui rassemblera des supers héros et vilains des deux séries pour former une nouvelle équipe de vengeurs se dévoile un peu plus. Brandon Routh (Atom), Victor Garber (le professeur Martin Stein), Arthur Darvill (Rip Hunter), Wentworth Miller (Captain Cold), Dominic Purcell (Heat Wave) et Ciara Renée Lire +…