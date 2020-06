Les meilleures séries de la Saison 2019/20 : les séries de Rose, ShipouJG, Aki, Eclair, Emeline et Maxx

Eclair sur CinéDramas – Twitter

TOP 5

1/ Mr Robot (USA Network) : Déjà étiquetée culte, l’ultime saison de Mr Robot mérite ses éloges. Sans méandres, elle aborde tous les obstacles – physiques, psychiques et virtuels – de notre héros, prolonge son discours révolutionnaire, et nous gratifie même d’une romance inespérée. Le suspense n’a d’égal que la maestria d’une réalisation inventive. Désespérée, paranoïaque, elle est surtout bouleversante, et marquera à jamais ma mémoire.

2/ Kingdom s2 (Netflix) : On avait raison d’être impatient de revoir les zombies de Joseon. Une saison sanglante, plus politique, avec un léger sous-texte féministe – que l’on percevait déjà chez Kim Eun-Hee, plus riche en coups de théâtre… On y retrouve bien des codes des dramas coréens, mais ici l’émotion est sublimée par l’horreur, les scènes d’action épique sont transcendées par les décors. Cerise sur le gâteau, la perspective d’avoir l’une des plus grandes stars de l’Hallyu en saison 3, placée sous le signe de la rancœur… Croisons les doigts !

3/ Crash landing on you (tvN, Netflix) : Son Ye Jin et Hyun Bin réunis pour un drama de la légendaire Park Ji-Eun, c’était déjà s’assurer un succès (3ème plus grosse audience historique du câble). C’est pourtant son pitch – inspirée d’un fait divers – qui donne une saveur particulière à cette comédie romantique : une riche fille d’un chaebol, conglomérat sud-coréen, se retrouve parachutée en Corée du Nord. Elle y découvre un mode de vie différent, son système D permanent, sa hiérarchie, mais aussi une communauté chaleureuse. Du rire, des larmes, de l’amour, de l’action, des secrets pour un drama destiné à devenir un classique indémodable. Le tout avec une OST de grande qualité. Un dernier conseil : surtout ne vous arrêtez pas aux effets spéciaux catastrophiques du premier épisode (on se demande encore comment ça a pu être diffusé en l’état).

4/ Hospital playlist (tvN, bientôt sur Netflix). La paire réalisateur – scénariste responsable de l’excellente trilogie Reply (1997, 1994, 1988) et du sous-estimé Prison Playbook, peut se réjouir, Hospital playlist est un succès critique, record d’audience sur tvN (bientôt chez nous sur Netflix). A raison d’un seul épisode par semaine, au lieu des deux habituels, évitant ainsi d’éreinter le casting, la série médicale / slice-of-life lève peu à peu le voile sur l’amitié indéfectible de 5 docteurs. Il faudra quelques épisodes pour s’y retrouver, s’attacher aux personnages, et savourer ce tout petit grain de folie propre aux auteurs, cette façon de mélanger l’absurde avec l’intime, le quotidien, la jeunesse et les histoires de cœur des nombreux protagonistes. Comme souvent il faut du temps pour que l’humanité des personnages nous transperce (pour se rapprocher d’un jeu plus véritable, les acteurs ont joué eux-mêmes de leurs instruments lors de leurs répétitions). Soulignons aussi le soin et la sagesse apportés aux histoires médicales, qui ne s’embourbent pas dans des luttes d’influence ou dans des opérations excessivement spectaculaires et angoissantes. Pas de gore, pas de sexe, Hospital Playlist n’accorde du temps que sur l’essentiel, en toute discrétion : l’humanité et l’éthique du métier. Un message plutôt positif que l’on avait presque oublié, hélas.

5/ The Mandalorian (Disney +) : Retrouver un peu de l’esprit des premiers Star Wars était un pari un peu fou. Du point de vue du scénario, hélas, ce nouveau bébé est confondant de simplicité. Mais être nostalgique, c’est aussi profiter d’un héros courageux, droit dans ses bottes, d’un (re)design réussi des créatures, bref, d’aventures spatiales où le but n’est pas d’en mettre plein la vue toutes les 7 secondes et demi, mais de prendre le temps de nous immerger dans un décor qui sent bon la poussière et les méchants à dégommer. Ah, et ce générique ? Une pure merveille. Néanmoins, il faudra tout de même beaucoup plus de substance en deuxième saison, l’effet découverte ayant ses limites.

TOP 3 rattrapages/revisionnages

1/ Reply 1988 (tvN, dispo sur Netflix) Le dernier drama coréen de la trilogie Reply étant enfin disponible sur Netflix, j’ai pris un très grand plaisir à revoir cette chronique d’un quartier « familial » de Séoul, à un moment où la jeunesse du pays lutte pour la démocratie, et où les jeux olympiques sont le symbole d’une nation renaissante. Plongé dans le quotidien de familles qui s’affranchissent peu à peu de la misère, le téléspectateur est attendri par cette multitude de scènes réconfortantes, où on se serre les coudes, où on essaye tant bien que mal de garder quelques secrets, où on flirte au coin de la rue, en cachette de tout le monde. Un monument du slice of life à la coréenne (si ce n’est le meilleur), tout simplement incontournable. Un regret, toutefois, la censure de Netflix concerne beaucoup d’images télévisuelles ou de repères culturels (une question de droits, sans doute)…

2/ Succession (HBO) J’étais passé à côté du phénomène à cause du pitch, pensant bêtement avoir droit à une énième famille dysfonctionnelle, avec abondance d’épisodes centrés sur les turpitudes sexuelles et la dépendance aux drogues des protagonistes. Mais la série de HBO ne se limite pas à cela. L’histoire verse dans de savoureuses tragédies, où l’ambition avance masquée, derrière l’hypocrisie, la condescendance, l’arrogance, le narcissisme des riches. Tous les personnages sont immondes, de l’idiot du village au psychopathe, et pourtant on s’accroche, parce qu’au fond, on se demande bien comment tout cela peut se terminer : à quatre pattes en train de vociférer, en suicide collectif, ou dans un bain de sang… ?

3/ Save Me (OCN, dispo sur Netflix) Ce drama coréen est un thriller racontant comment une famille tombe dans les griffes d’une secte. Cette folie contagieuse met en péril la vie d’une jeune femme, qui aura bien du mal à s’échapper, malgré l’aide d’un groupe d’amis. Viol, meurtre, séquestration, corruption, escroquerie : la liste des méfaits est longue. Mais comme dans tout drama l’accent est mis sur l’émotion, et ce spectacle irréel, lunaire, d’une ferveur religieuse est avant tout poignant (pour vous donner une idée : souvenez-vous du peuple nord-coréen pleurant la mort du père du dirigeant actuel). Impossible de résister à cette tension, malgré ses emphases.

Ah ,et j’ai failli parler de Dark, mais je suis à peu près certain que quelqu’un va en parler…

Les chaînes qui ont marqué la saison :

Netflix : Certes, il apparait de plus en plus difficile de « choisir » une série dans cette avalanche de nouveautés médiocres, ou passables. Certes, j’ai encore du mal à digérer certaines annulations (The OA). Mais Netflix est bien plus qu’un simple catalogue américain. En peu de temps, la firme a su s’intéresser à d’autres catalogues aussi importants : celui de la Corée du Sud, d’abord (plus de 220 séries disponibles à ce jour en France, dont certaines figurent tout en haut de mon panthéon télévisuel – eh oui !), celui de la Turquie, qui ne cesse de grimper ces derniers mois, et celui de la Chine dont les productions de plus en plus luxueuses commencent à conquérir d’autres territoires. Alors oui, Netflix c’est aussi des séries espagnoles ou des séries allemandes, mais c’est encore bien plus que ça ! (Et il serait temps qu’on en parle, sans condescendance, non ?)

Disney + : Je lis tous les jours des commentaires de gens qui se plaignent d’un catalogue limité en nouveautés. Ont-ils oublié certains classiques indémodables ? Et non je ne parle pas de films mais bien de séries animées. Vous n’imaginez pas mon bonheur de pouvoir en quelques clics revoir Duck Tales / La Bande à Picsou (pas le remake, mais bien la série que j’ai enregistré enfant pendant des mois sur des dizaines de cassettes vidéo trop usées). Sans compter des perles de l’animation comme quelques Goofy, Pluto, Donald… Disney + surfe très bien sur la nostalgie, comme en témoigne, d’une certaine manière, The Mandalorian. On aimerait évidemment avoir l’équivalent du catalogue américain puisqu’il reste encore de très nombreuses pépites diffusées il y a plusieurs décennies. Mais pour l’instant, restons honnêtes, il y a déjà de quoi faire !

tvN & jtbc : l’explosion de l’offre et des chaînes aux USA a tellement modifié la donne que je me voyais mal parler d’une chaîne pour un nombre restreint de réussites, excepté HBO, seule chaîne qui tire son épingle du jeu, et dont tout le monde va forcément parler (Watchmen, Euphoria, Succession, His Dark Materials…). Alors pourquoi ne pas regarder ailleurs ? tvN et jtbc, chaînes du câble coréen, sont petit à petit en train d’étouffer le big three traditionnel (MBC, KBS, SBS), chaque record d’audience étant écrasé par le drama suivant. Depuis octobre 2019, les deux chaines ont diffusé une quarantaine de séries, dont 4 (world of the married, crash landing on you, itaewon class, hospital playlist) occupent désormais le top 10 historique d’audience du câble, excusez du peu. Il y a encore quelques années, personne n’imaginait ces chaînes atteindre 10 % d’audience alors qu’elles peuvent désormais rêver de flirter avec les 30 %. Sans compter le partenariat avec Netflix pour diffuser certaines séries dans le monde avec 15 jours de délai par rapport à la diffusion coréenne…