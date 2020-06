Bilan Collectif de la Saison 2019/20 : quelle est la meilleure série de la saison?

Twitter

TOP 5 de la saison

– Baron Noir saison 3 – La série politique dont la France avait besoin. Zéro temps mort, Kad Merad au top, une juste dans sa représentation, fin glaçante. Vivement la saison 4

– Westworld saison 3 – Un peu prétentieux, il faut bien le dire, ça se regarde parfois filmer, mais là aussi, c’est une série deux crans au-dessus. Elle sait t’endormir, puis te réveiller en te glaçant les sangs. Ce que Dolores inflige au monde est terrorisant car on ne s’y identifie que trop bien. Parfois prisonnier de sa complexité, mais pour moi, ça reste toujours intrigant. J’attends de voir la suite.

– Watchmen – L’adaptation dont cette BD avait besoin. Puisque Zack Snyder s’était contenté (justement) de faire le fanboy fidèle, la série a pris un très bon contrepied en optant pour la rupture dans la continuité. Autant une suite qu’un hommage, la série tape dans le mille parce qu’elle a su actualiser un matériau de base déjà très contemporain. Pitié pas de suite, c’est parfait comme ça.

– Star Wars : The Clone Wars saison 7 – La conclusion dont avait besoin ce qui s’est fait de mieux dans l’univers de Star Wars depuis les films originaux. Et ce qui est arrivé de mieux à la prélogie. Un plaisir de tous les instants, à voir absolument si on est fan, et à revoir si on est fan aussi. Et on espère que The Mandalorian, qui était pas mal non plus cette année mais un peu sage, saura reprendre ce flambeau de l’extension d’un des plus grands univers de SF au cinéma. Ca lave un peu les yeux après le carnage de Star Wars IX.

– This is Us : encore une bonne saison, de bonne facture. Même si la série prend pas mal son temps (on ne voit pas grand-chose du futur, sauf au tout début et à la toute fin), qu’elle étire un peu son propos pour durer les 6 saisons prévues, elle continue de toucher. Elle me parle, personnellement, cette série. J’ai beaucoup aimé l’évolution de Randall, continuer de voir Jack, hésiter avec Kate… C’est la série dont j’attends le plus l’épisode chaque semaine.

TOP 3 des séries « revisionnées » de la saison

1) Doctor Who. ET DEPUIS LE DEBUT. Pendant ce confinement, j’ai atteint un life goal : regarder la série de ses origines (1963) à son premier hiatus (1989). Et c’est très bien. Il y avait déjà de très bonnes choses (dont Russell T Davies puis Steven Moffat se sont servies par la suite), et ça permet de comprendre quelques petites références disséminées ça et là dans la série actuelle. Et bien que ce soit forcément vieillot, que ce soit dans les costumes et les décors, ça n’a pas si mal vieilli que ça, ça se regarde très facilement et agréablement, comme quand la série est revenue en 2005 avec cette touche kitsch si particulière. Tout n’est pas parfait bien sur, et la qualité tangue sévèrement vers la fin, malgré des fulgurances. Mais c’est la matrice d’une des plus importantes séries de SF de tous les temps, et elle mérite nos regards. Seul regret : la BBC a supprimé nombre d’épisodes en réutilisant les bandes, et c’est terrible car des épisodes du premier et du troisième Docteur, mais surtout de l’excellent second Docteur ont disparu… L’occasion, justement, de se rendre compte que dire que tel acteur a été meilleur qu’un autre dans le rôle du Docteur n’a aucun sens : ils ont tous apporté quelque chose. Plein de bonnes surprises en perspective pour vous !

2) Community. La série est ressortie sur Netflix pendant ce confinement, et bien que je l’aie vue il y a quelque temps, je n’ai pas pu m’empêcher d’aller en revoir des morceaux entiers, là aussi. C’est l’une des meilleures comédies des années 2000, et bien supérieure à The Big Bang Theory dans son rapport à la pop culture et dans son traitement de personnages. L’exploration de l’imaginaire à travers le relationnel de ces personnages, si caractérisés et rassemblés dans un collectif aussi hétérogène qu’attachant, est l’une des meilleures réussites de la télévision. La série a pâti, justement, du départ de certains acteurs sur ses deux dernières saisons, mais les quatre premières sont un must-see de dérapages contrôlés (le paintball et les châteaux d’oreillers/matelas/draps !!), de décalages chevronnés (un épisode en stop-motion, un autre façon jeu vidéo…), de références méta-perfectionnées (Doctor Who, Nicolas Cage, Batman…), voire même de brisure du quatrième mur. Immense coup de coeur.

3) Sherlock Holmes / Meitantei Hound. Le plus célèbre détective du monde produite par Hayao Miyazaki (qui en réalise quelques épisodes), le plus célèbre réalisateur d’animation japonaise. Est-ce qu’il y a vraiment besoin d’en dire plus ? La série est sur Netflix, et c’était un bonheur à revoir, des années après l’avoir découverte en cassette. Rien que le générique me fait retomber en enfance. Et comme tout Miyazaki, c’est autant accessible par les enfants que par les adultes. Un plaisir total.

Les 3 chaînes ou plateformes qui ont marqué la saison

1) Disney +, je crois que ça coule de source. Des millions d’abonnés, un catalogue qui fonctionne à 95% avec des archives, et l’occasion de faire dans la nostalgie avant d’attaquer le vif de l’actualité (si elle s’en remet vu tous les tournages arrêtés)

2) HBO : Westworld + Watchmen = la preuve que HBO produit des séries du très haut du panier, loin devant ses concurrents, et ce chaque année. Ca force le respect.

3) Netflix qui tente de se racheter une virginité grâce à Chaplin et Lynch, qui a récupéré Community si jamais elle perdait The Big Bang Theory (et elle gagnerait au change avec Community), et qui a glané de belles choses (Grégory, The English Game, tout Miyazaki…)