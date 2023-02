Batman Escape : l’escape game immersif arrive en France 🦇

Posted on

L’Ă©diteur de divertissement digital, Telltale Games s’associe avec Warner Bros. Interactive Entertainment et DC Entertainment pour proposer BATMAN – The Telltale Series cet Ă©tĂ©. Après The Walking Dead et Game Of Thrones, les Telltale SĂ©ries accueillent Batman. Les point and click ont de l’avenir. Le hĂ©ros de Gotham se dĂ©voile avec quelques images de la sĂ©rie Ă venir cet Ă©tĂ©. Lire +…