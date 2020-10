Au-Delà du Réel, l’aventure continue, saison 6

Un épisode inspiré de The Thing avec cet insecte qui vient de la glace et qui parasite les scientifiques sur place. C’est plutôt bien amené. On retrouve Kelly Rutherford (Gossip Girl) et Robert Sean Leonard (House).

6×21 / 22 ● L’ultime appel 1 et 2

Dans un lointain futur, où la technologie et le progrès scientifique sont hors-la-loi, le docteur Theresa Givens, une savante du XXè siècle, est condamnée à mort. Elle est punie pour avoir utilisé une machine à voyager dans le temps et aidé des scientifiques rebelles dans leurs recherches…

Un épisode de fin de saison qui essaye, comme à chaque fois, de regrouper des thématiques traitées dans la saison avec des extraits d’épisodes. ici un procès. Donc fatalement, on s’ennuie beaucoup. Il y a Charlton Heston. Ah, ok. On revoie Amanda Plummer qui était dans A Stitch in Time de la saison 2. Ca parle voyage dans le temps mais ça rate le coche surtout avec une seconde partie un peu plus bavarde (c’est dire) et rythmée mais qui pêche par un manque de rebondissements et le final est sorti d’un chapeau…

BILAN DE LA SAISON 6

11 épisodes à voir, c’est plutôt une excellente moyenne pour la série. On essaye enfin de nouvelles choses sans non plus atteindre l’excellence. Il y a beaucoup de têtes connues ce qui était un gage que le spectateur allait jeter un œil à l’époque. C’est peut-être la saison la plus hétérogène de la série, et donc une bonne chose !