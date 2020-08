Au-Delà du Réel, l’aventure continue, saison 5

« Ce n’est pas une défaillance de votre téléviseur. N’essayez donc pas de régler l’image. Nous maîtrisons, à présent, toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu’à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà … Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l’heure qui vient, nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses… au-delà du réel. » Cette voix qui accompagne le générique a été magnifiquement portée par l’excellent Patrick Floersheim, disparu il y a quelques années maintenant.

La saison 5 semble inédite sur M6. Elle est donc inédite pour moi aussi. Découvrons cette saison d’une série qui peine quand même à aligner les bons moments.

Revenons sur chaque épisode puisque la série, anthologique, est assez inégale. Les épisodes en bleu sont les incontournables.

Stan Harbinger, célèbre animateur de radio, prend un malin plaisir à ridiculiser les personnes qui croient à l’existence des extraterrestres. Son scepticisme est mis à rude épreuve le jour où l’un de ses auditeurs, qu’il avait publiquement humilié, s’immole devant lui et émet, juste avant de mourir, un bruit étrange. Stan entend bientôt ce mystérieux battement émanant d’autres personnes…

Un épisode « old school » si on peut se permettre de dire ça tellement la série semble s’être perdue. On retrouve une vibe un peu naïve avec un thème très simple et un scénario simpliste. La fin est couru d’avance.

5×02 ● Le donneur Deux chercheurs mettent au point une technique de transplantation de la tête. Mais pour parachever leur découverte à l’occasion d’une démonstration pratique, la seule et l’unique, il leur faut un donneur particulier. Ce dernier fait l’objet d’une active recherche. Un jeune Tom Cavanaugh (Flash) en second rôle et le roublard Robert Hays (que vous ne connaissez pas, si? Y’a t-il un pilote…) dans une histoire de science qui rappelle les premiers épisodes. Le script ne s’embête pus de l’aspect SF pour être trop porté sur le soap avec cette histoire d’amour mal doublée. La fin ne sert strictement à rien, est mal mise en scène (et des acteurs mal dirigés), bref l’épisode est très passable. On s’attend à autre chose pendant 40 minutes.

5×03 ● Eclairs de génie Le professeur Morton, scientifique en détention, utilise une de ses découvertes pour faire évader deux dangereux détenus. Deux prisonniers acceptent de tenter l’expérience… Un épisode optimiste qui fleure bon les productions Amblin. Oui, on est loin des dérives scientifiques horrifiques. On est en pleine fable avec un personnage attachant, un environnement cruel et une touche de SF fantastique qui frôle le merveilleux. Un épisode qui fait du bien après deux saisons bien mornes.

5×04 ● Les Grells La Terre, dans le futur. Les humains ont découvert une espèce particulière de créatures: les Grells. Douées d’intelligence, ces dernières se sont révélées être des travailleurs efficaces, si bien que les hommes se sont empressés de les réduire en esclavage… Les épisodes avec des races aliens (au maquillage redondant) ne sont pas des réussites. Celui-ci profite de la belle forêt de Vancouver pour raconter une histoire toute bête, sans surprise, longuette.

5×05 ● L’Autre Côté Un scientifique utilise ce qu’il appelle une « zone de stimulation neurale inter-cortex » sur le cerveau de morts, afin de tenter de construire des chemins neuronaux autour des zones endommagées… Ralph Macchio (Karate Kid) joue un scientifique qui veut aller dans l’entre-deux pour essayer de ramener des comateux. L’idée est bonne mais il n’y en a qu’une. Le reste de l’épisode est en pilotage automatique et, évidemment, la fin qu’on prévoyait arrive.

5×06 ● Bon voyage On donne à un astronaute âgé une chance de retourner sur le point de l’espace où un bizarre incident, qui ruina sa vie personnelle et professionnelle, se produisit dix ans auparavant.. On sort un peu des sentiers battus avec une intrigue qui commence en 63 mais rapidement, on revient au présent et à ce voyage qui n’est qu’un prétexte à une fin un peu facile et sans grande cohérence au final.

5×07 ● Le Facteur humain A bord d’un vaisseau spatial vit un homme esclave de la machine. Il rencontre une femme et décident ensemble de se rebeller contre leurs vaisseaux… Intéressant de suivre un homme qui ne connait rien, qui apprend à se reproduire avec une femme (évidemment, scène de nu obligatoire) mais ça ne raconte rien d’autre. La fin est précipitée, classique, sans éclat.

