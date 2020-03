American Horror Story Saison 10 : Macaulay Culkin, Des Retours Dans Le Casting Et Premier Teaser !

Posted on

Le mythe du dernier homme sur Terre version petit film indé avec Margot Robbie ? Prenez The last Man On Earth et faites-en un drame humain. Ca donne Z For Zachariah avec la future Harley Quinn, Margot Robbie, Chiwetel Ejlofor (12 years a slave) et le peut-être futur love interest de Wonder Woman aka Chris Pine. Lire +…