Amazing Stories : retour des Histoires Fantastiques avec Dylan O’Brien et Victoria Pedretti

Histoires Fantastiques est la nouvelle série à se voir rebootée ou revivalée. Mais c’est quoi ?

Pendant 2 saisons, Amazing Stories a permis à Steven Spielberg de mettre en images des histoires qu’il avait dans ses tiroirs. Il a créé cette série d’anthologie aux relans fantastiques et merveilleux mis en images par certains grands noms comme Clint Eastwood, Joe Dante, Robert Zemeckis, Martin Scorsese ou même Spielberg pour le premier épisode. L’épisode qui reste dans les mémoires pour beaucoup est celui de l’avion qui a des roues dessinées ! On peut aussi noter que l’épisode entièrement animé Family Dog réalisé par Brad Bird est devenu ensuite une série produite par Tim Burton.

La série a été diffusée sur France 2 à l’époque dans l’indifférence générale. Elle est disponible en DVD chez Elephant Films.

Aux USA, la série a bonne réputation et Apple + a donc commandé un retour du format sous la houlette des créateurs de Once Upon A Time, Edward Kitsis et Adam Horowitz.

5 épisodes arrivent le 6 mars sur Apple + avec au casting Dylan O’Brien (Teen Wolf), Victoria Pedretti (You, The Haunting of Hill House), Josh Holloway (Lost), et Sasha Alexander (NCIS). Dans les premières images, on peut noter un ton qui rappelle l’ambiance des productions Amblin comme E.T.. La bonne nouvelle est aussi la réutilsiation du thème composé par John Williams !