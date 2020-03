Alerte ! (1995) : Virus vs Hollywood

Bienvenu-e-s dans le vidéoclub Smallthings où on ressort les quelques VHS qui traînent. On est tombé sur Alerte ! !

Nous sommes en 1994, les fims catastrophe ne font plus recettes mais dans la réalité, nous faisons face au pire entre la secte de Waco, le tremblement de terre de Los Angeles et le virus Ebola qui sévit en Afrique. Hollywood s’empare alors de l’histoire d’un virus libéré aux Etats-Unis…





En 1993, Lynda Obst, productrice pour Fox a les droits du livre The Hot Zone de Richard Preston. Vexé d’avoir eprdu aux enchères sur cette histoire, Warner monte rapidement un projet concurrent. Si Jodie Foster et Robert Redford devaient jouer dans The Hot Zone, c’est Wolfgang Petersen qui devait mettre ens cène. Il fut débauché par la Warner pour le projet concurrent. Même Redford fut approché. Le projet tomba à l’eau mais pas de panique. En 2019, The Hot Zone a été adaptée en mini série.

Petersen a donc Outbreak à mettre en scène et réussit à réunir un casting qui sent bon les années 90 avec Dustin Hoffman sortant d’une pause de deux ans après la sortie de héros malgré lui et de Hook, René Russo, Morgan Freeman et Donald Sutherland et sa tête d’enfoiré de service.

Le film vous dit forcément quelque chose avec notamment cette scène de cinéma qui reste la plus pertinente pour montrer les bons gestes…