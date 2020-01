You saison 2 : tout allait bien jusqu’à ce que ça dérape

Netflix permet parfois de mettre en lumière des séries que beaucoup auraient zappé si elles étaient restées sur leur chaîne mère, c’est le cas de You qui a gagné ses lettres de noblesse en passant sur la plateforme. La saison 2 est arrivée, 100% Netflix . Verdict. Spoilers.

You était une adaptation d’un livre de Caroline Kepnes. Pendant sa diffusion sur Lifetime, personne n’avait entendu parler de cette petite série, cousine de Dexter. Netflix a diffusé la saison et, évidemment, les gens s’y sont intéressés.

La série avait déjà été renouvelée pour une saison 2 par Lifetime avant que Netflix s’y intéresse. Puis Lifetime a annulé la série laissant donc seule Netflix maîtresse à bord.

On ne reviendra pas sur la saison 1, très bien fichue. La saison 2 adapte très librement le second roman intitulé Hidden Bodies.

Joe est à Los Angeles fuyant Candace qui était revenue. Il trouve un petit boulot dans une épicerie tendance hipster pour suivre Love (Victoria Pedretti, échappée de Hill House).

Les critiques pleuvent sur cette saison 2 de You prétextant un désintérêt total pour l’histoire, une saison de trop, une répétition… Il est évident qu’il était difficile de renouveler la surprise et l’expérience.

On est plutôt ravi de retrouver Victoria Pedretti dans un rôle plus solaire que celui de spectre et loin des mono-expressions d’Elizabeth Lail de la saison 1. On est aussi ravi de croiser Chris D’Elia (Undateable, que vous n’avez toujours pas rattrapée). Evidemment, Penn Badgley est toujours aussi habité par le rôle de Joe.

La galerie de personnages secondaires est plutôt riche et contrastée. On sent déjà que la saison 2 voudra partir sur plusieurs pistes et on attend qu’une chose : que tout dérape.

Et pour tout vous avouer, cette saison 2 était plutôt plaisante jusqu’à ses deux tiers. Les merdes s’accumulaient, Joe était toujours aussi sur le fil du rasoir, jonglant avec les manipulations. Les intrigues semblaient un peu convenues comme pour combler un vide. On pense notamment à son prisonnier (Robin Lord Taylor, Gotham) qui n’a finalement pas eu grand poids dans la balance et qui occupe tout de même une bonne partie des premiers épisodes avec des intrigues qui n’ont eu aucune incidence (même avec un doigt sectionné).

La saison évitait de répéter la saison 1 en multipliant les sous-intrigues. Devant l’écran, on se dit que tout va s’imbriquer parfaitement et que Joe sera dans une panade assez monstre.

Pas du tout, à partir de l’épisode 8, la série semble enfin raconter ce qu’elle voulait raconter et c’est très moyen. Passé un épisode de trip qui n’a jamais été le meilleur trop sériel (jamais !), on ouvre sur une nouvelle situation (une mort mystère) qui va occuper toute la fin de saison. Et c’est laborieux. Tout l’épisode 9 piétine, on oublie quasiment tout ce qui a été préparé cette saison.

Et la saison se termine par des révélations en pagaille, noyant la crédibilité même de l’intrigue. Love passe de personnage intrigant à pantin désarticulé. Forty (frère de Love) devient le personnage qu’on peut façonner comme on veut pour faire avancer l’intrigue où on veut. Et on tombe dans des caricatures. Cette fin de saison transforme You en polar de série B avec un couple meurtri et meurtrier, des flingues, des trahisons, un bébé et des dialogues pauvres.

Il aurait été tellement simple de faire de Love, non pas une copie de Joe, mais plutôt une Beck à tendance auto-destructrice sadique et masochiste…

La saison 2 semble aussi trop bavarde avec des voix-off de Joe beaucoup trop intrusives, plus qu’en saison 1 à mon avis. Cela plombe beaucoup de scènes par une utilisation qui se veut ludique, ironique mais qui ne fait que souligner grossièrement la psychologie de Joe qui n’en a pas besoin.

Saison 3?

Il y aura une saison 3. D’ailleurs Kepnes va écrire un troisième roman. En parallèle à la saison ? On ne sait pas.

Que se passe-t-il à la fin de la saison 2 de You ?

Forty révèle avoir tué sa nounou, ado. Lors de la refonte du scénario qu’il veut écrire avec Joe, celui-ci, sous LSD, semble avoir passé sa soirée à faire n’improt quoi… Clean, il découvre que Delilah, qui avait commencé à fouiner sur lui et qu’il avait enfermé dans sa cage, a été tuée. Il tente de remonter le fil des événements. Candace découvre sa cachette, l’enferme dedans. Love également découvre sa cachette et tue Candace après une déclaration d’amour de Joe. Love semble folle de lui. Elle a un plan, elle veut accuser Ellie du meurtre d’Henderson et faire passer Delilah pour une martyre.

En voulant s’échapper, Joe se fait rattraper par une révélation de Love : elle est enceinte de lui.

Forty a filé à NY pour parler avec le Docteur Nicky (John Stamos, de la saison 1). Il sait que Joe a tué Beck.

De retour à Los Angeles, il veut avertir Love. Dans leur épicerie, Forty pointe une arme sur Joe. Mais le flic David Fincher(…) arrive et tire sur Forty.

Joe pousse Ellie à fuir la ville en lui avouant que Delilah est morte.

Plus tard, Joe et Love sont dans une maison. Joe remarque une voisine…