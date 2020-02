Spiral : un nouveau Saw ?

Quoi ? Un Nouveau Saw ? On en avait pas terminé en 2010 ? Oui et même réaction en 2017 avec le vrai faux reboot appelé Jigsaw. Spiral se veut une relecture bien loin du torture porn.

8 films, 980 millions de dollars plus tard, la franchise entreprise par Leigh Whannell et James Wan en 2004 a connu une première conclusion en 2010. Son heure de gloire se situe entre Saw 2 et 4 avec des films réalisés par Darren Lynn Bousman. Il revient avec une nouvelle idée : recommander le jeu de chat et de souris morbide dans un ton un peu moins horripilant.

Chris Rock et Samuel L Jackson enquêtent façon Seven sur une série de meurtres. C’est d’ailleurs Rock qui a inspiré l’histoire.

Spiral : l’héritage de Saw sort le 13 mai 2020.