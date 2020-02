Sinon Jean-Claude Van Damme, ça va la carrière ?

Bon, évidemment, on cible la facilité mais JCVD fait à peu près 3 ou 4 films par an et on ne l’a plus vu sur nos grands écrans depuis… 2012 et Expendables 2.

Son actu la plus brûlante de ces dernières années a été le reboot de Kickboxer l’année dernière. La carrière de Van Damme était plutôt orienté cinéma jusqu’à Replicant, ce fameux film de science-fiction où il incarnait un clone. C’était en 2001. Legionnaire, Double Team, Piège à Hong-Kong datés déjà des années 90. Derailed et In Hell ont été ses projets les plus « connus » dans sa carrière post-grand écran. On met des guillemets car les plus connaisseurs, les plus agés d’entre nous pourront se rappeler un peu de ces deux films du moins de nom. Welcome To The Jungle a été un projet plutôt bien accueilli avec sa bande-annonce décalée. Le film n’a eu aucune carrière dans nos contrées.

Depuis des années, JCVD continue de gonfler sa filmographie à coup de films d’actions sans prétention et de projets décalés qui jouent de sa stature comme Jean Claude Van Johnson la petite série qui se moque ouvertement de lui-même.

Un film de superhéros pour JCVD !

Full Love est sa troisième réalisation. Découvrez cette magnifique bande-annonce au bon goût des VHS des 90s