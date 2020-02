Schwarzy et Jackie Chan font les foufous dans The Iron Mask

Acteurs en fin de carrière sur le devant de la scène, Arnold Schwarzenegger et Jackie Chan sont réunis dans un film à la bande annonce improbable.

The Iron Mask est le titre de Viy 2: Journey to China, suite donc de La Légende Viy sorti en 2014.

Retitré en France The Mystery of the Dragon Seal : La légende du dragon pour la sortie vidéo, le film propose un voyage dans des paysages fantastiques.

On y suit le périple de l’explorateur Jonathan Green (Jason Flemyng) au 18e siècle entouré des deux acteurs. C’est uen grosse production chinoise et russe qui attérira donc en vidéo chez nous en avril.

Jackie Chan et Arnold Schwarzenegger s’étaient déjà croisés en 2004 dans Le Tour du Monde en 80 jours, autre film au casting improbable avec Steve Coogan, Cecile de France, Kathy Bates, John Cleese, Owen et Luke Wilson et mêmeMichael Youn.

On sent vraiment un désir fort des russes et des chinois, dans leurs productions, de livrer des contes originaux plutôt que des resucées de franchises.