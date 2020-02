Saint Seiya partie 2 : aucun intérêt partie 2

Dans l’indifférence un peu générale, peut-être car les retours étaient catastrophiques, Netflix a mis en ligne la partie B, ou la saison 2 de leur Saint Seiya.

Rappelez-vous, on avait trouvé les premiers épisodes assez bêtes et inutiles même si on pouvait y voir une petite relecture « moderne ». Cette suite de 6 épisodes continue sa relecture du mythe des Chevaliers du Zodiaque en résumant en une poignée d’épisodes les combats contre les Chevaliers d’Argent.

Pour avoir revu la série il y a peu de temps (les reviews des épisodes du Sanctuaire, Asgard et Poseidon sont dispo), cette nouvelle fournée d’épisodes n’a eu vraiment aucun autre effet que d’ennuyer profondément. On revit les mêmes choses de manière accéléré sans une once de passion. L’écriture est moins foireuse que dans la partie 1, on gagne déjà là-dessus, cependant il ne reste donc rien sur quoi rire un peu.

On ne se sent vraiment pas impliqués. On nous fait du réchauffé. Alors si plastiquement, c’est très beau, ça reste vraiment vain. Mais on a été surpris au détour d’une scène. Rappelez-vous, on vous parlait d’une fameuse scène où Seiyar fait tomber quelque chose, Saoria le voit, le ramasse hors-champ et … c’est tout ? On nous ressort la scène en flashback et on apprend que Saori avait ramassé un dessin de Seiyar de sa soeur…. Wah.

Pire que tout puisqu’on avait oublié ça mais les chevaliers noirs (ces Bane en puissance) reviennent ainsi que le méchant de la série, Vander Guraad, pour refaire surface histoire de combler les deux derniers épisodes…

Toujours dans les idées un peu con-con, l’histoire du sauvetage de Saori est un remake de celui… vu dans le film en images de synthèse Saint Seiya : la légende du sanctuaire, disponible sur Netflix… On n’est jamais mieux servis que par soi-même. C’est donc un combat aérien entre le Sagittaire et les envoyés du Grand Pope…

On termine quand même cette partie 2 par le début des emmerdes avec Saori qui se prend la flèche d’or dans le boob. Les choses sérieuses, enfin, on va bien se marrer.

Ah oui, désolé, la plaque d’égout ne réapparait pas 🙁