Rick and Morty saison 4 épisode 5 : Sssss

Posted on

The Big Bang Theory est reparti pour une dixième saison ! Quasiment 9 ans jour pour jour après ses débuts, l’égérie de la CBS remet le couvert pour toujours plus de ramdam scientifico-émotionnel, et Dieu sait que ce season premiere en fut une illustration. ATTENTION SPOILER TRANSITIONNEL SUR LA FIN DE SAISON 9 DE THE Lire +…