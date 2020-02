Pubs du Superbowl : Shinning avec Bryan Cranston, Bill Murray revit un jour sans fin…

Superbowl en février, des trailers et des pubs à foison. Penchons-nous sur pubs du Superbowl qui ont rivalisé d’ingéniosité pour faire revivre des classiques.

On commence par Wonder Woman qui apparaît devant Charlie Day pour parler lessive. Wonder Woman 1984 sort le 3 juin chez nous.

Bryan Cranston se la joue Shinning en refaisant la fameuse scène de la porte, tout ça pour la boisson Mountain Dew.

Bill Murray a encore de l’humour et nous refait son culte Un Jour Sans Fin pour Jeep. Les détails ont été soignés. Ned Ryerson (Stephen Tobolowsky) et Buster (Bryan Doyle Murray) reviennent.

Rick et Morty se font plaisir avec Pringles pour un petit sketch bien dans l’esprit de la série qui revient dans quelques mois.

Walmart a la palme de la pub la plus folle avec des tas de caméo pour leur service de livraison.

On termine par Maisie Williams qui refait Let It Go pour Audi. On s’en serait passé.