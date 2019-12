Paris Manga – Sci-Fi Show : l’édition printemps 2020 accueille Jason Dohring et le duo Tom Welling / Erica Durance

L’édition de printemps de Paris Manga Sci-Fi Show aura lieu les 7 et 8 mars et les invités sont déjà intéressants !

Si Smallville a été déja une série invitée, il est clair qu’avoir Erica Durance aka la meilleure Lois Lane était une nouvelle plus que satisfaisante. Dommage d’avoir loupé Tom Welling de quelques années (il était invité en 2018)…

Tom Welling sera de retour !

Révélée dans la série Smallville, Erica Durance incarne la célèbre journaliste du Daily Planet, Lois Lane au côté de Tom Welling jusqu’en 2011. Par la suite, elle décroche le rôle principal dans la série Saving Hope où elle joue le Dr. Alex Reid pendant cinq saisons. En 2017, elle rejoint le cast de Supergirl en reprenant le rôle de la mère de Kara, Alura Zor-El à partir de la saison 3. Erica Durance fait de nouveau une apparition en tant que Lois Lane dans le crossover Crisis On Infinite Earths des séries de la chaîne The CW.

Veronica Mars n’a jamais eu les honneurs d’invités dans les conventions généralistes. Et l’organisation tape dans le fan-favorite et même dans la pertinence puisqu’après une saison 4 à la conclusion qui a fait débat, c’est Jason Dohring qui sera invité.

Connu pour son rôle de « crétin névrosé de service » dans la série Veronica Mars, qui a fait son retour à l’écran pour sa quatrième saison en juillet 2019, Jason Dohring incarne Logan Echolls dans les aventures de la sarcastique détective privée. Entre temps, Jason Dohring avait de nouveau été choisi par Rob Thomas pour incarner Chase Graves, un militaire zombie dans sa nouvelle série iZombie aux côtés de Rose McIver et Robert Buckley. Il rejoint également le casting du spin-off de Vampire Diaries, The Originals, dans lequel il endosse le rôle de Will Kinney dans les saisons trois et quatre.

Les photoshoots et autographes sont déjà disponibles.