Joker en ciné-concert le 13 mai à Paris

Posted on

Will Smith se rachète doucement une conduite depuis l’échec cuisant d’After Earth. Conussion mélange affaire politique, secret et sport. Concussion raconte le vrai combat du docteur Bennet Omalu, qui a découvert une maladie dégénératrice du cerveau à cause des coups répétés lors des matches de football US chez les joueurs. Will Smith se la joue Lire +…