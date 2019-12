Crisis on Infinite Earths : révélations sur les Superman de Tom Welling (Smallville) et Brandon Routh

Crisis conclut son premier run de trois épisodes et nous a donc offert le retour de Tom Welling et Erica Durance en Clark et Lois de la série Smallville.

Crisis On Infinite Earths est un gros pavé de chez DC Comics mais aussi un grand événement pour les superhéros de cette écurie. L’Arrowverse a tenté de rendre justice à cette histoire avec un crossover de 5 épisodes.

Pour le moment, on doit le dire, ce n’est pas le meilleur crossover. Le budget semble limité, le fan service jaillit de partout et les événements ne bouleversent pas grand chose.

La mort de qui vous savez, par exemple, se passe hors-champ et n’atteint aucunement la portée qu’elle devrait.

C’est dans l’épisode 2, celui de Batwoman, que l’on retrouve deux Clark Kent. Brandon Routh reprend le costume de Superman pour une sorte de séquelle à Superman Returns. Il porte donc désormais le costume de Kingdom Come et est rédacteur en chef du Daily Planet. Perry, Lois, Jimmy sont morts dans une attaque au gaz qui a eu lieu il y a plusieurs années. Il accueille donc Iris, Lois et Clark de Terre-1. On apprend par la suite que Jason, le fils que l’on voit dans Returns, semble vivant !

Et côté Smallville, Clark coupe du bois dans sa ferme quand le Lex Luthor de Supergirl vient le tuer. Sans pouvoir, Clark n’a plus aucune valeur pour Lex. Clark a abandonné sa destinée pour être un plaisir fermier et même père de famille puisque Lois vient lui dire que sa fille a besoin de lui.

Cette petite scène de 5 minutes peut conclure Smallville pour certains. il faut prendre, évidemment, ce caméo pour du fan service, un clin d’oeil sympathique peut-être pas si canon que ça. On peut totalement imaginer que c’est un Clark d’une autre Terre. Qui plus est, cette Terre est la Terre 167… Quand on sait que le chiffre est une référence à la date de l’adaptation dont le héros est issu, on pense alors à celle où Brandon Routh est Superman, la Terre 96… Référence à Superman The Animated Series qui date de 1996?

Smallville s’est conclue en 2011 avec un dernier épisode qui voit Clark devenir Superman… C’est donc mettre une claque à une série qui a construit le mythe du superhéros pour finalement voir qu’il ne l’est plus. Soit.

Le caméo se termine là. Pour le moment? N’attendons pas de miracles mais il est difficile de croire à un retour de Welling dans la conclusion.

La partie 4 ne sera diffusée qu’en janvier !