Blade Runner En Ciné concert (version Final Cut) en mars 2020

Posted on

A moins d’un retournement de situation et une mésentente sur le salaire et le nombre de films, Benedict Cumberbatch sera Docteur Strange en 2016. On parlait d’Ethan Hawke, de Jared Leto, Joaquin Phenix, Ewan McGregor et c’est finalement la rumeur la plus appréciée, Cumberbatch, qui se vérifie. L’interprète de Sherlock rejoindra donc l’écurie Marvel pour Lire +…