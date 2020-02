American Horror Story saison 10 : Macaulay Culkin, des retours dans le casting et premier teaser !

Après une saison 9 qui confirmait que la série a perdu de sa superbe, il est temps de se pencher sur la saison 10.

La série a été renouvelée pour trois saisons sans compter la saison 10. Nous aurons donc au moins 13 saisons de l’anthologie de Ryan Murphy. Le créateur producteur a révélé le casting de cette saison avec un petit teaser sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram #AHSSeason10 Une publication partagée par Ryan Murphy (@mrrpmurphy) le 26 Févr. 2020 à 7 :50 PST

L’étonnant nom qui apparaît est celui de Macaulay Culkin, le héros de Maman, j’ai raté l’avion rejoint donc la distribution d’American Horror Story saison 10.

Autres noms à retenir, Sarah Paulson, Evan Peters et Kathy Bates reviennent après une petite pause d’une saison. Adina Porter et Finn Wittrock reviennent également. On retrouvera Leslie Grossman, Billie Lourd, Lily Rabe, Angelica Ross.

Aucune date n’a été annoncée, mais ce sera sûrement aux alentours d’octobre 2020 sur FX.