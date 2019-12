Affaire Gregory, le documentaire édifiant sur Netflix

35 ans que l’affaire Gregory est ouverte, 35 ans que nous ne savons toujours pas qui est le ou les coupables. Netflix a mis en ligne un documentaire en 5 parties qui revient sur toute l’affaire.

L’affaire Gregory est connue, mais qui en connaît vraiment tous les rouages? A part le nom et quelques rebondissements, je n’avais pas vraiment une vue détaillée sur l’affaire. Je pensais même que le petit avait été retrouvé dans un sac-poubelle.

C’est donc avec ce documentaire de 5 heures que l’on revient sur l’édifiant imbroglio de cette affaire qui même secrets familiaux inavoués, corbeau et fausses accusations.

Le couple Villemin a été malmené par cette affaire sombre de cet enfant kidnappé après des appels d’un corbeau aux messages et au dessein flous. Dans ce village des Vosges rien n’aurait laissé penser qu’un drame allait se produire. Et en un peu moins de 10 ans, rien n’a vraiment été découvert. Le faux témoignage de Muriel Boule, la mort de Laroche, les pistes laissées en suspens, tout semble trop improbable.

Est-ce que quelqu’un tiré les ficelles ? Les médias ont-ils fabriqué de toutes pièces une figure de martyr, de coupable présumée en la personne de Christine Villemin ? À travers des archives nombreuses et riches, on comprend aisément que chaque partie a été exaltée par une affaire trop grosse pour elles. La partie judiciaire, portée par le juge Lambert était bancale, les journalistes étaient à la recherche du scoop, de la photo parfaite à l’image de Jean Ker, qui a des archives audio qui ne semblent jamais avoir de poids.

Pourtant ce Jean Ker a sûrement beaucoup de choses à faire entendre. Comme la piste Michel Villemin qui est effleuré alors que, pour le commun des mortels, c’est le suspect numéro 1. Pourquoi ? Pour les éléments de langage que les lettres du Corbeau utilisent et qu’il utilise aussi. Peu de monde emploie le mot « chef » pour désigner quelqu’un, sauf si, évidemment, dans ce village, c’est un mot comme un autre. Mais le documentaire semble occulter cette piste. Si elle a été écartée, pourquoi ne le dit-on pas ? Le documentaire fait aussi l’impasse sur les dernières inculpations comme Jacqueline et Marcel Jacob qui date de quelques années à peine.

Le documentaire a une mise en scène qui rend hommage au film de Clouzot Le Corbeau datant de 1943. Très stylisée, la réalisation met en scène les témoins dans une maison d’époque, vide et glauque.

À ce titre, certains témoignages fascinent, d’autres interpellent comme celui d’un policier qui semble obsédé par Christine Villemin tellement il semble la sexualiser.

Gregory est un documentaire très fourni en images d’archives dont l’enterrement de l’enfant qui peut choquer. Si on est étranger à l’affaire, on tique un peu sur les écrans-titres qui soulignent que personne n’a jamais été accusé à ce jour qui apparaissent après chaque épisode et qui « gâche » un peu un certain suspens.