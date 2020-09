La maison du Prince de Bel-Air en location AirBNB

Pour les 30 ans et en attendant un reboot plus sombre, Will Smith propose la demeure très nineties du Prince de Bel-Air pour un concours.

Communiqué

Déjà 30 ans que Will Smith a remonté pour la première fois l’allée de cette maison incroyable pour rencontrer sa nouvelle famille… Inoubliable ! C’est en hommage à ces souvenirs, mêlant leçons de vie et humour décapant, que le Prince de Bel-Air va – une fois de plus – bousculer la ville où tout a commencé. L’acteur et entrepreneur joue, le temps d’une nuit, un nouveau rôle – celui d’hôte Airbnb – en ouvrant les portes de son ancien royaume pour permettre aux fans de vivre un rêve éveillé.

Cette maison qui nous est si familière n’a pas pris une ride. C’est une véritable immersion au cœur de la mythique série des années 90 qui est proposée : graffitis, intérieurs chic, portraits de famille et service luxueux… même les fameux « cheesesteaks de Philly » seront servis sur un plateau d’argent, le tout sans tante, ni oncle !

À partir du 29 septembre à 11h00, les habitants du comté de Los Angeles pourront réserver cinq séjours pour deux personnes dans l’aile du manoir occupé par Will, disponibles uniquement les 2, 5, 8, 11 et 14 octobre. Le prix proposé – 30 dollars ! – est symbolique des 30 années passées depuis la création de la série.

Ce séjour donne la possibilité de passer une nuit dans l’aile du manoir occupée par Will et d’avoir accès à sa chambre, sa salle de bain, ainsi qu’un coin salon au bord de la piscine et à la salle à manger. Au programme de cette nuit royale : divertissements à l’ancienne, références old school, Big Willie Style :

Chausser une paire d’Air Jordans avant d’enchaîner shoots et 3 points dans la chambre ;

Faire tourner des classiques 90’s toute la nuit sur des platines, DJ Jazzy Jeff en tête de playlist ;

S’immerger au cœur du dressing personnel de Will, et de sa touche 90’s très personnelle ;

Profiter du soleil au bord de la piscine sur des chaises longues luxueuses ;

Être (virtuellement) accueilli au manoir par DJ Jazzy Jeff himself.

Toutes les mesures de sécurité ont été prises et sont strictement conformes aux directives locales liées à la Covid-19. Les participants devront apporter la preuve qu’ils sont bien domiciliés dans le comté de Los Angeles et qu’ils vivent dans le même logement afin de limiter les risques potentiels de contamination. Les voyageurs auront le plaisir de se reposer tranquillement dans le lit king-size en sachant que la maison sera nettoyée conformément aux règles du centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et au protocole de nettoyage renforcé d’Airbnb.

En hommage aux valeurs familiales et à l’esprit de communauté transmis par Will Smith et ses acolytes, Airbnb effectuera une donation auprès de l’association « Boys & Girls Clubs of Philadephia », dont la vocation est d’accompagner la jeunesse à travers des programmes et activités favorisant l’autonomisation et le développement personnel.

Pour faire partie de cette aventure : rendez-vous sur airbnb.com/fresh à partir du 29 septembre, 11 heures (LA time), ces cinq séjours d’une nuit ne sont pas proposés dans le cadre d’un concours.